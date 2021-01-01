Тюменских студентов научат водолазному мастерству и подводной археологии благодаря президентскому гранту

| Фото: ТГМОО ВПК "БАРС" | Фото: ТГМОО ВПК "БАРС"

Подготовить отряд водолазов, очистить городские водоемы, провести водолазные соревнования в Тюмени и подводно-археологическую экспедицию в Севастополе намерены активисты военно-патриотического клуба "Барс". Их проект "Погружение в историю. Тайна севастопольских бухт" поддержал Фонд президентских грантов - более 2,5 млн рублей получили общественники на воплощение идеи.

Как сообщают в клубе, водолазный отряд на его базе существует с 2012 года. В него входят представители студенческой и работающей молодежи, выпускники школ, которые планируют связать свое будущее со службой в частях специального назначения, работой в спасательных формированиях, а также работой водолаза на предприятиях. Грантовый проект, по сути, нацелен на то, чтобы организовать образовательный процесс для воспитанников учебного водолазного отряда "Борей" в 2021 году.

В отряд войдут 25 курсантов. Новички пройдут цикл тренировочных занятий по дайвингу, водолазному делу, медицинской подготовке и другим необходимым дисциплинам. Будет организован ряд занятий в бассейне. Когда ребята будут уверенно чувствовать себя в стихии, начнутся учебные погружения на "открытой воде". В качестве отработки практических навыков ребята очистят водоемы Тюмени.

Летом 2021 года курсанты примут участие в традиционной подводно-археологической экспедиции в Крыму. Начинающие водолазы будут заниматься поиском, изучением и описанием объектов, лежащих на дне бухт Севастополя. Сотрудничество с Институтом востоковедения РАН, Центром морских исследований и технологий Севастопольского госуниверситета и отделом подводной археологии музея-заповедника "Херсонес Таврический" даст возможность юным тюменцам почувствовать себя настоящими учеными, отмечают активисты "Барса".

В финале проекта пройдут соревнования, на которые пригласят в том числе водолазов оперативных служб Тюмени и соседних областей. Это поможет юным водолазам отточить полученные навыки на практике, равняясь на профессионалов.

Часть средств гранта уйдет на материальное дооснащение отряда, на оплату бассейна. Большая часть денег запланирована на оплату переезда, проживания и питания во время экспедиции.

"Профессия водолаза не очень популярна, но очень востребована. Хороших специалистов трудно найти, их мало где готовят. Применение водолазного труда велико: они работают как в океанах и болотах, так и в затопленной технике и на водозаборах. К тому же не секрет, что такой вид спорта, как дайвинг, является дорогостоящим и труднодоступным. В основном наши воспитанники - учащиеся колледжей, которые приезжают учиться из муниципальных районов. Они живут в общежитиях и не имеют средств обучаться подводным дисциплинам. Многие из многодетных семей, у которых также остро стоит финансовый вопрос. Мы даем возможность ребятам овладеть навыками, которые пригодятся при выборе профессии, стать достойными рабочими кадрами для своей страны. А еще это хорошая возможность посмотреть страну, приняв участие в Севастопольской экспедиции", - пояснили в клубе "Барс".

Выпускники отряда с водолазными знаниями уходят служить на флот, устраиваются водолазами на предприятия, становятся спасателями. Помимо всего прочего, организация сотрудничает с силовыми структурами, уже было обучено более 25 их специалистов. Курсанты военно-патриотического клуба принимают участие в чистке водоемов Тюмени на безвозмездной основе, проводят пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения. С 2016 годы отряд принимает участие в международном конкурсе по водолазному многоборью среди военных водолазов "Глубина". Тюменский "Барс" - единственный клуб в России, в котором действует отряд такого уровня, подчеркнули общественники.

Дарья Казакова