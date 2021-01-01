В Тобольске откроют студию звукозаписи

| Фото: администрация Тобольска ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска ВКонтакте

Проект "Музыка для всех" реализуют на базе Дома культуры "Водник" в Тобольске в 2021 году. Учреждение победило на региональном конкурсе социально значимых проектов программы "Формула хороших дел" СИБУРа, сообщает администрация Тобольска.

В микрорайоне Сумкино обеспечат благоприятные условия для развития творческих музыкальных способностей детей, подростков и молодежи. В рамках проекта планируется оснастить музыкальным и звуковым оборудованием классы для проведения занятий по вокалу с ансамблями и солистами, а также для занятий вокально-инструментального ансамбля. Будет создана студия звукозаписи.