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В Тобольске откроют студию звукозаписи

Общество, 12:53 23 января 2021

администрация Тобольска ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска ВКонтакте

Проект "Музыка для всех" реализуют на базе Дома культуры "Водник" в Тобольске в 2021 году. Учреждение победило на региональном конкурсе социально значимых проектов программы "Формула хороших дел" СИБУРа, сообщает администрация Тобольска.

В микрорайоне Сумкино обеспечат благоприятные условия для развития творческих музыкальных способностей детей, подростков и молодежи. В рамках проекта планируется оснастить музыкальным и звуковым оборудованием классы для проведения занятий по вокалу с ансамблями и солистами, а также для занятий вокально-инструментального ансамбля. Будет создана студия звукозаписи.

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# СИБУР , творчество

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