В Голышманово выделили субсидии благотворительному фонду

Благотворительный фонд "Наше время" Благотворительный фонд "Наше время"

Благотворительный фонд "Наше время" получил две субсидии от администрации Голышмановского городского округа. 4 млн 467 тыс. рублей от фонда получат НКО округа на реализацию проектов в 2021 году.

Как рассказала директор фонда "Наше время" Ольга Бадрызлова, в округе продолжится проведение конкурсов, а также работа "Ресурсного центра" по программе поддержки СО НКО.

"В новом году запускаем образовательный курс по социальному проектированию "Основной подход к разработке социального проекта" для учащихся 9-11 классов и агропедколледжа. Нужно привлекать к проектной деятельности больше молодёжи. После прохождения курса ребята создадут свои проекты, которые наш фонд поддержит сертификатами. Приглашаем некоммерческие организации и активных граждан принять участие в конкурсах: поддержки молодёжных инициатив для граждан от 14 до 35 лет, профилактических проектов "Воплощай идеи в жизнь", гражданских инициатив", - сказала она.

На финансовую поддержку проектов из бюджета Голышмановского городского округа выделено 2 млн 417 тыс. рублей.

На реализацию программы "Создание условий для массового отдыха и содержательного досуга населения по средствам организации и проведения цикла культурно-массовых мероприятий на открытых площадках" из бюджета выделено 2 млн 50 тыс. рублей. В сёлах, деревнях и посёлке будет проведено примерно 15 мероприятий, на которых побывают около 7 тыс. человек.

Анжела Лебедева