Тюменские студенты могут стать волонтерами строительного чемпионата в Сочи

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Подать заявку для работы волонтером на первом Международном строительном чемпионате в Сочи могут жители Тюменской области до 29 января 2021 года. Чемпионат состоится в апреле 2021 года, сообщают Студенческие отряды региона.

Чтобы стать одним 120 волонтеров, необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету. Далее необходимо дождаться онлайн-интервью с представителями команды организаторов. После формирования волонтерского корпуса чемпионата участников пройти этапы подготовки к мероприятию.