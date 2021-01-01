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Тюменские студенты могут стать волонтерами строительного чемпионата в Сочи

Общество, 10:08 23 января 2021

ТИУ | Фото: ТИУ

Подать заявку для работы волонтером на первом Международном строительном чемпионате в Сочи могут жители Тюменской области до 29 января 2021 года. Чемпионат состоится в апреле 2021 года, сообщают Студенческие отряды региона.

Чтобы стать одним 120 волонтеров, необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету. Далее необходимо дождаться онлайн-интервью с представителями команды организаторов. После формирования волонтерского корпуса чемпионата участников пройти этапы подготовки к мероприятию.

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