Ремесленников Тюменской области обучат основам дизайна и ведения бизнеса

| Фото: группа проекта "Эбием" во ВКонтакте | Фото: группа проекта "Эбием" во ВКонтакте

Ремесленников Тюменской области обучат основам ведения бизнеса и профессионального дизайна. Образовательная программа будет реализована в рамках онлайн-акселератора "Путь ремесленника", который получил поддержку Фонда президентских грантов в 2021 году.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" региональный координатор и бизнес-наставник проекта Альфия Кабирова, повысить уровень образования смогут более 70 мастеров из разных городов и сел Тюменской области. Обучение будет бесплатным, продолжительность программы составит три месяца, а стартовать организаторы планируют уже весной.

"Этот проект мы уже реализовывали в Бурятии в 2020 году и там он имел успех. Работу вели специалисты со всей России, в том числе дизайнеры из Москвы и Архангельска, бизнес-наставники. С лекциями выступали эксперты, специалисты высокого уровня. Это качественный и эффективный проект, который теперь хочется реализовать и у нас в Тюменской области", - рассказала Альфия Кабирова.

Она добавила, что главная задача проекта – развивать ремесло в регионе, чтобы мастера создавали сувениры, которыми бы регион гордился.

В настоящее время в Тюменской области насчитывается более 430 ремесленников. При этом официально признанными являются всего два направления народно-художественных промыслов: тюменский ковер и косторезный промысел. У остальных мастеров нет возможности повышать уровень своей продукции, реализовывать ее и продвигать на туристическом рынке региона. Так, в Ярковском районе проживает мастер лозоплетения, а в Тобольске - ремесленник, который изготавливает по старинным технологиям национальные сапоги с традиционными сибирско-татарскими орнаментами.

"У нас есть немалое количество мастеров в районах, селах, городах, о которых никто ничего не знает, а они делают удивительные вещи. Ремесленникам нужна помощь, чтобы выйти на новый уровень", - добавила она.

Всего для обучения планируется отобрать на конкурсной основе 25 человек. С каждым из них будет работать профессиональный дизайнер и бизнес-наставник. Таким образом, ремесленник получит возможность повысить качество своего продукта, доработать дизайн, научится продвигать и развивать свое ремесло как бизнес. Еще 50 человек станут слушателями онлайн-лекций, где своим опытом поделятся эксперты из Тюменской области и Москвы.

Обучение будет организовано в формате онлайн, но запланирована и встреча участников проекта с экспертами. Это будет трехдневная выездная сессия в формате живого общения, где участники пообщаются с наставниками. Также будет организована фотосессия работ.

Альфия Кабирова добавила, что подавать предварительную заявку на участие в онлайн-акселераторе "Путь ремесленника" можно уже сейчас по ссылке.

Любовь Голышева