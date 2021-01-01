В Тобольске будут готовить педагогов программы "Я создаю!"

| Фото: razvitietob.ru | Фото: razvitietob.ru

Готовить педагогов коррекционно-образовательной программы "Я создаю!" для детей с ОВЗ намерены активисты АНО "Развитие" в Тобольске. Их инициатива получила поддержку Фонда президентских грантов в первом конкурсе 2021 года в 830 тыс. рублей.

Как поясняют общественники, эта идея является продолжением реализованного в 2019 году социального проекта "Современное развитие для всех". В 2020 году коррекционно-обучающая программа "Я создаю!" для детей с ОВЗ уже получала поддержку Фонда президентских грантов.

Волонтеры набирают восемь учебных групп, в том числе из отдаленных, малонаселенных и труднодоступных поселков Тюменской области. В каждой группе занимаются по пять-шесть особенных детей от 5 до 14 лет. Часть групп формируются из детей, приехавших в Тобольск из сельской местности для медицинской реабилитации в центре "Надежда", который является партнером проекта. В 2021 году вместе с детскими занятиями запланирована подготовка педагогов дополнительного образования для освоения методики программы "Я создаю!".

За счет средств гранта не менее 40 детей с ОВЗ смогут бесплатно пройти курс по программированию Scratch, не менее шести педагогов будут подготовлены к проведению таких занятий.

"Для особенных детей важно обеспечить коррекционную функцию обучения, добиться психолого-педагогический реабилитации одновременно с образованием. Эта реабилитация необходима, так как она обеспечивает устойчивость и положительную динамику результатов медицинской реабилитации, и по возможности должна быть непрерывной, а ее отсутствие приводит к остановке и возможному регрессу в развитии ребенка. Подготовка кадров для реализации программы "Я создаю!" обеспечит личностно-ориентированный подход и эффективность коррекционной работы в обучении, реализует права детей с ОВЗ на дополнительное образование, а также расширит области внедрения", - пояснили в АНО "Развитие".

Дарья Казакова