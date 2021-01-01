Родителей и подростков в Тюменской области научат социальному проектированию и наставничеству

| Фото: Областной конкурс "Сильные духом!" ВКонтакте | Фото: Областной конкурс "Сильные духом!" ВКонтакте

Областной конкурс "Сильные духом!" от Тюменской областной благотворительной общественной организации защиты детства, семьи и нравственности "В защиту жизни" поддержал в первом конкурсе 2021 года Фонд президентских грантов.

Проект направлен на создание школьных команд и родительских сообществ для решения социальных проблем в подростковой среде, а также передачу знаний и умений по социальному проектированию в рамках эстафеты по принципу "равный-равному" для активного включения в данный процесс детей и молодежи. Цель такой работы - в том, чтобы подростки, которые в скором времени выйдут в самостоятельную жизнь, смогли успешно социализироваться, адаптироваться к самостоятельной жизни, имея опыт решения проблем, командной работы, умения отказаться от вредных привычек.

Авторы идеи пояснили, что в 2021 году организуют восемь команд наставников, которые будут работать в Ишимском, Омутинском районах, Голышмановском городском округе и в Ишиме. Всего в планах - привлечь в муниципалитетах 41 команду с общим охватом не менее 400 добровольцев. По итогам две команды родительского клуба войдут в категорию наставников, которые будут работать с вновь созданными родительскими клубами на территориях этих районов.

В областной конкурс "Сильные духом!" войдут эстафета "От проекта к проекту", чемпионат дворовых игр "Битва дворов", будет создана база проектов для тиражирования. Подробности - в группе проекта.

Дарья Казакова