Прием заявок на второй конкурс президентских грантов стартует 1 февраля

| Фото: Фонд президентский грантов | Фото: Фонд президентский грантов

Прием заявок на второй конкурс президентских грантов стартует 1 февраля. Некоммерческие организации могут подать заявки до 15 марта, сообщается в официальной группе Фонда президентский грантов во ВКонтакте.

Получить поддержку можно на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых инициатив. Для участников конкурса проведут образовательные интенсивы.

Положение о конкурсе с подробными условиями опубликовано на сайте. Итоги подведут в июне. Финансирование выигрышных проектов начнется с 1 июля.

Напомним, по итогам первого конкурса президентских грантов 2021 года 30 социально-ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области получили поддержку на общую сумму более 40 млн рублей.