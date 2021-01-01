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Прием заявок на второй конкурс президентских грантов стартует 1 февраля

Общество, 17:38 20 января 2021

Фонд президентский грантов | Фото: Фонд президентский грантов

Прием заявок на второй конкурс президентских грантов стартует 1 февраля. Некоммерческие организации могут подать заявки до 15 марта, сообщается в официальной группе Фонда президентский грантов во ВКонтакте.

Получить поддержку можно на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых инициатив. Для участников конкурса проведут образовательные интенсивы.

Положение о конкурсе с подробными условиями опубликовано на сайте. Итоги подведут в июне. Финансирование выигрышных проектов начнется с 1 июля.

Напомним, по итогам первого конкурса президентских грантов 2021 года 30 социально-ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области получили поддержку на общую сумму более 40 млн рублей.

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# господдержка , грант , НКО , общественные организации , президентский грант

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