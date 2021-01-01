Тюменцам рассказали о роли добровольцев в борьбе с пожарами в муниципалитетах

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Добровольная пожарная охрана в муниципальных районах играет важнейшую роль в борьбе со стихией. Об этом рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

От отметил, что по итогам 2020 года в пожароопасный период Тюменская авиабаза ликвидировала 269 лесных пожаров на площади свыше 8 тыс. га, силами МЧС потушено 540 ландшафтных пожаров на территории почти в 1 тыс. га. Добровольцы привлекались около ста раз.

В районах региона чуть больше 3 тыс. человек состоят в 396 общественных объединениях в качестве добровольной пожарной охраны. За год они не только 220 раз участвовали в ликвидации возгораний, но и занимались профилактическими мероприятиями. Работа добровольцев - серьезное подспорье в борьбе с загораниями, подчеркнул Андрей Михнович.

Дарья Казакова