  • 22 января 202122.01.2021пятница
  • USD73,3694
    EUR88,9677
  • В Тюмени -30..-32 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам рассказали о роли добровольцев в борьбе с пожарами в муниципалитетах

Общество, 22:37 22 января 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Добровольная пожарная охрана в муниципальных районах играет важнейшую роль в борьбе со стихией. Об этом рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

От отметил, что по итогам 2020 года в пожароопасный период Тюменская авиабаза ликвидировала 269 лесных пожаров на площади свыше 8 тыс. га, силами МЧС потушено 540 ландшафтных пожаров на территории почти в 1 тыс. га. Добровольцы привлекались около ста раз.

В районах региона чуть больше 3 тыс. человек состоят в 396 общественных объединениях в качестве добровольной пожарной охраны. За год они не только 220 раз участвовали в ликвидации возгораний, но и занимались профилактическими мероприятиями. Работа добровольцев - серьезное подспорье в борьбе с загораниями, подчеркнул Андрей Михнович.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Андрей Михнович , добровольцы , лесные пожары , пожарная охрана , тюменская авиабаза

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:37 22.01.2021Тюменцам рассказали о роли добровольцев в борьбе с пожарами в муниципалитетах
22:26 22.01.2021Есенгалий Ибраев: нужно оградить детей от мерзавцев в соцсетях и чатах
21:29 22.01.2021Пассажиры экстренно севшего в Нижневартовске самолета вылетели в Новосибирск резервным рейсом
20:41 22.01.2021Тюменцам напомнили об ответственности за участие в незаконных митингах