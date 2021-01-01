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В Тюменской области НКО в сфере культуры могут претендовать на субсидию

Общество, 17:43 22 января 2021

Фестиваль любительских коллективов ВКонтакте

НКО Тюменской области, занятые в сфере культуры, могут претендовать на субсидию регионального департамента культуры. Соответствующий документ опубликован на портале госорганов. Заявки на участие в конкурсе и документы принимают с 27 января по 2 марта.

Организаторами конкурсного отбора для получателей господдержки определены направления проектов. Это приобщение населения к чтению, популяризация русского языка и литературы; укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ; создание условий для массового отдыха и содержательного досуга населения посредством организация и проведение цикла культурно-массовых мероприятий на открытых площадках; популяризация народных художественных промыслов и ремесел; реализация международного творческого проекта в области театрального искусства, направленного на развитие и популяризацию уличного театрального искусства в Тюменской области.

Вся информация о порядке предоставления субсидий, требованиями к участникам конкурса и подготовке заявок размещена на портале органов государственной власти Тюменской области в разделах: департамент культуры Тюменской области/Новости; общество/Социальная политика/Поддержка СО НКО/Конкурсы на получение субсидий из бюджета Тюменской области; общество/Культура и искусство/Фестивали и конкурсы.

Консультации по телефону: 427-429, Носырева Ольга Александровна.

Проекты-победители получат финансовую поддержку в общем размере 3 млн 200 тыс. рублей и будут реализованы СО НКО в 2021 году в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Добавим, в 2020 году департамент культуры Тюменской области поддержал 18 проектов НКО по итогам шести конкурсов.

Анжела Лебедева

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# культура , национальный проект Культура , НКО , субсидия

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