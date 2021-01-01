В селах Тюменской области станет больше шахматных клубов и юных шахматистов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Привлечь детей от 5 до 18 лет из сельской местности и многодетных семей к занятиям шахматами, в том числе через участие в творческих конкурсах и соревнованиях намерены в Тюменской областной шахматной федерации. Их инициативу поддержал Фонд президентских грантов и выделил на эти цели 2 млн 992 тыс. 367 рублей.

Занятия, по задумке авторов, помогут повысить общую культуру граждан, развивать интеллектуальные способности детей и подростков, расширять их кругозор. Для этого активисты проведут обучающие семинары для шахматных педагогов из школ региона, в том числе в режиме онлайн, откроют в сельских учебных заведениях шахматные клубы, организуют мастер-классы и сеансы одновременной игры. Инвентарь и мебель для этого изготовят осужденные исправительно-трудовой колонии №2 в Тюмени.

Также запланированы конкурсы и выставки детских работ на шахматную тематику, областной турнир для сельских школьников и детей из многодетных семей региона.

В федерации напоминают, что обучение шахматной игре в раннем возрасте является основой формирования интеллектуальных способностей ребенка, развития усидчивости, памяти и логики, необходимых при обучении в школе, мотивирует к дальнейшему развитию. На территории Тюменской области более 400 образовательных учреждений. Предыдущие проекты позволили охватить более 200 школ городов и сельских муниципальных районов. В рамках проекта 2021 года планируется охватить еще 50 школ и подготовить 90 шахматных педагогов из числа преподавателей в деревнях. Все это даст возможность научить игре в шахматы 1 тыс. 200 школьников, которые будут и далее развивать свои способности.

Проект подразумевает и дальнейшее ежегодное обучение шахматам детей из сельской глубинки, их мотивацию к обучению и развитию в интеллектуальной и духовно-нравственной сфере. Планируется ведение шахматных занятий в рамках дополнительного образования, мотивирующего к обучению и развитию 200 детей из многодетных семей. Кроме того, в деревнях и селах ощущается нехватка общения с известными деятелями культуры, ведущими спортсменами и чемпионами. Такие встречи продолжатся с 12-м чемпионом мира Анатолием Карповым, гроссмейстерами и мастерами из Тюменской области.

Дарья Казакова