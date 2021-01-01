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В "Ребячьей республике" для детей Тюменской области, Ямала и Югры пройдет "Звезда Героя"

Общество, 15:01 24 января 2021

Ассоциация «Мы вместе» ВКонтакте | Фото: Ассоциация «Мы вместе» ВКонтакте

Региональные соревнования военно-патриотической игры среди детей и подростков Тюменской области, Ямала и Югры "Звезда Героя" на базе детского оздоровительно-образовательного центра "Ребячья республика" пройдут в 2021 году благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Как рассказали инициаторы проекта, основная идея инициативы - в реализации мероприятий по формированию и развитию у детей гражданско-патриотических ценностей через включение в процесс активного сохранения и расширения пространства исторической памяти о Великой Отечественной войне посредством использования современных игровых, образовательных и других технологий. Перед непосредственно соревнованиями дети получат знания по основам военного дела с использованием инновационных и игровых форм взаимодействия.

В "Звезде Героя" примут участие 420 детей - участников четвертой летней смены детских загородных лагерей и центров региона, 20 организаторов из патриотических центров Тюменской области, отмечают в ассоциации "Мы вместе". В результате дети и подростки узнают много нового о событиях, людях и технике Великой Отечественной войны, приобретут разведывательные навыки, смогут перенять необходимый опыт коллективной работы и действий, приближенных к гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, оказанию первой медицинской помощи и ориентирования на местности.

По итогам проекта победители примут участие в съемке образовательных программ радиостанции "Ребячья республика" на YouTube, где смогут поделиться своими впечатлениями, знаниями и навыками, полученными во время проекта. Также, по итогам проекта будет выпущено методическое пособие с материалами: сценарий военно-тактической игры, сценарный ход и наполнение образовательных площадок, сценарии открытия и закрытия, методические и другие материалы. Распространение методического пособия в электронном виде позволит тиражировать проект в другие регионы Российской Федерации, в другие детские загородные лагеря и центры.

Дарья Казакова

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# детский летний отдых , патриотическое воспитание , президентский грант , Ребячья республика

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