Упоровских пенсионеров обучат скандинавской ходьбе

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Обучить пожилых жителей Пятковского, Масальского, Коркинского, Упоровского сельских поселений техникам скандинавской ходьбы и общеразвивающих упражнений собираются волонтеры спортивного центра "Физкульт-привет" из Упоровского района. Они получили поддержку Фонда президентских грантов в более чем 350 тыс. рублей.

Общественники рассказали, что, как правило, люди старшего поколения задумываются о сохранении здоровья, но практически ничего не знают о том, с чего и как правильно начать, какой комплекс упражнений себе подобрать, как сбалансировать питание, как подобрать одежду и так далее. Их проект "С палочками навстречу здоровью" должен решить данную проблему.

Пожилым жителям сел и деревень расскажут о ЗОЖ, об организации режима питания и режима дня, о пользе физической культуры, помогут подобрать инвентарь и одежду, время, частоту и продолжительность занятий. Будут организованы мастер-классы и занятия по скандинавской ходьбе и общеразвивающим упражнениям. Участникам проекта помогут отточить технику занятий, исправить ошибки, а также познакомят с методами самооценки функционального состояния организма.

Занятия в каждом населенном пункте будут проводить через день в течение двух месяцев, в планах - охватить не менее, чем по 40 жителей в Пятковском, Масальском и Коркинском, в самом Упорово - 50 человек.

Дарья Казакова