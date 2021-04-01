В тюменском военкомате ждут призывников и их родителей на день открытых дверей

| Фото: Минобороны ВКонтакте | Фото: Минобороны ВКонтакте

День открытых дверей пройдет на территории сборного пункта Военного комиссариата Тюменской области (ул. Республики, 2) пройдет 15 апреля, начало - в 11 часов.

Как рассказали в Центре патриотического воспитания "Достойный выбор", на мероприятии организуют выставку вооружения и военной техники, полевую кухню, продемонстрируют учебно-материальную базу регионального отделения ДОСААФ, расскажут о работе областного сборного пункта во время призыва граждан.

Кроме того, в военкомате проведут акции "Есть такая профессия – Родину защищать!" и "Военная служба по контракту – твой выбор!". Руководитель центра "Достойный выбор" Максим Шереметьев отметил, что в день открытых дверей ждут не только тех, кто в скором времени пойдет в армию, но и ребят, попадающих в следующие призывы, а также родителей призывников. Мамы и папы увидят, в каких условиях живут призывники эти несколько дней, пока проходят комиссию, какое вещевое довольствие получают, чем питаются.

На мероприятии можно будет пообщаться с представителями не только военкомата, но и Центра патриотического воспитания "Достойный Выбор", регионального ДОСААФ России, ТВВИКУ, Регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", Управления Росгвардии по Тюменской области и пункта отбора на военную службу по контракту.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(3452) 79-19-06.

Дарья Казакова