Более 700 пожилых тюменцев получили поддержку оперативного штаба добрососедства

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Более 700 жителей Тюменской области получили помощь оперативного штаба добрососедства в рамках проекта "Добро рядом 2.0". Его реализация началась с введением ограничительных мер, когда многие пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья оказались в сложной жизненной ситуации, сообщает областной департамент соцразвития.

Штаб объединил соседей-горожан, которые оказывают помощь одиноким людям старшего возраста в кризисных ситуациях. Они помогают в быту, передают продуктовые наборы, одежду, обувь, бытовую технику, обеспечивают уют, организуют досуг. До конца апреля планируется провести более 30 социально-бытовых рейдов, в том числе субботников.

"Суть работы добровольцев одна: внимание и забота о бабушках и дедушках — наших соседях по площадке, по дому, по улице. Помыть пол, сходить в магазин и аптеку, а иногда почистить снег — такие простые, но в то же время значимые дела", — рассказал волонтер проекта Виктор.

Присоединиться к проекту "Добро рядом 2.0" могут все желающие. Стать волонтером или рассказать о сложной жизненной ситуации можно по телефону 8 (3452) 51-77-05. Звонки принимают в будние дни с 8 часов до 16 часов 30 минут.

Проект "Добро рядом 2.0" реализуется с использованием гранта президента России и соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение".