В Тюменской агломерации устранили 142 засора на сетях водоотведения

142 засора устранили на сетях водоотведения в Тюмени и Тюменском округе за 12 дней новогодних каникул. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период было 124 засора, сообщает Росводоканал Тюмень.

Для профилактики с начала года промыто более двух километров труб. На насосных станциях водоотведения удержано более 150 тонн мусора, в основном это влажные салфетки и остатки праздничных угощений.

"В выходные и праздничные дни число засоров увеличивается. Основная причина — нарушение правил пользования канализацией. В систему попадают остатки еды, жир и другой бытовой мусор. Засоры устраняем с помощью специализированной техники. Ежедневно на линии работают четыре каналопромывочные машины", — сообщил начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения "Росводоканал Тюмень" Роман Габрильян.

Несмотря на рост протяжённости обслуживаемых сетей и подключение новых абонентов, за 10 лет число засоров уменьшилось на 30 %. С 6 тыс. 527 в 2015 году до 4 тыс. 524 в 2025-м. Это результат системной работы предприятия: профилактической промывки и обновления сетей, модернизации оборудования на станциях водоотведения и качественной и оперативной работы аварийных служб.

Тюменский водоканал напоминает, чтобы система водоотведения работала без сбоев важно помнить: влажные салфетки, средства личной гигиены и пищевые отходы в канализации значительно увеличивают риск аварийных ситуаций. В канализацию также нельзя выбрасывать наполнители туалетов для животных и прочий нерастворимый мусор.