В Тюмени откроют выставку о трансформации женского образа в истории, культуре

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

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Выставка "Не ребро", на реализацию которой по итогам конкурса "Цех" выделено 200 тыс. рублей, откроют в Тюмени в августе.

Сумму на организацию экспозиции каллиграфа, дизайнера Асии Утяшевой выделили художнице, куратору выставок Марине Малюгиной. Как рассказали в "Конторе пароходства", задача проекта — внести вклад в развитие местного регионального искусства и познакомить зрителей с современными арт-практиками. Авторы хотят обратить внимание общественности на трансформацию женского образа в истории, культуре и повседневности.

Выставка откроется в выставочном зале "Конторы пароходства". "Планируем представить ее в начале августа. Конкретную дату объявим на своих аккаунтах позже. Будут холсты, инсталляции из гипсовых скульптур, видео-арт. Также представим авторскую каллиграфию на различных поверхностях. Полученная сумма пойдет на закупку материалов. Все представленные объекты будут показаны впервые, так как создаются специально под проект", — поделилась Асия Утяшева.

Напомним, в номинации конкурса "Цех" от "Конторы пароходства" определили три проекта-победителя. На реализацию выставки "Искажения реальности" участник "Арт-резиденции" и "Морфологии улиц" Андрей Снег выиграл 100 тыс. рублей. Он откроет экспозицию в гаражном кооперативе. Второй проект, получивший поддержку, — тюменская сцена на фестивале Ural music night. Среди местных организаторов отберут лучших на участие в крупном событии, которое пройдет в Екатеринбурге в ночь с 25 на 26 июня.

Инна Пахомова