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Тюменский клуб "Барс" запустит проект по развитию тактико-циклической стрельбы

Общество, 17:53 22 апреля 2021

скриншот с видео с YouTube-канала VPK BARS | Фото: скриншот с видео с YouTube-канала VPK BARS

Военно-патриотический клуб "Барс" приступит к реализации проекта "Точно в цель!", направленного на развитие тактико-циклической стрельбы в Тюмени, 1 мая. По итогам городского конкурса социальных проектов "Инициатива" авторам идеи выделили 50 тыс. рублей.

Тактико-циклическая стрельба — новый вид военно-спортивной подготовки в регионе. "Это командный вид спорта, сочетающий стрельбу и тактические перемещения, выполняемые в полевой форме и боевой экипировке военнослужащих. Развитие данного вида спорта поддерживает Росгвардия. Целевая группа проекта — воспитанники студенческих и молодежных военно-патриотических объединений, педагоги и воспитанники специализированных классов и групп добровольной подготовки к военной службе", — рассказал руководитель военно-патриотического клуба Олег Денисов.

Ожидается, что участие в проекте примут до 100 человек. Участников проекта ждут занятия, тренировки, семинары и соревнования.

Олег Денисов отметил, что отличившиеся примут участие в стрелковом лагере в Севастополе, который будет обеспечивать шефская воинская часть — 388-й отдельный морской разведывательный пункт специального назначения. "Участники получат опыт обращения с боевым оружием, ознакомятся с условиями службы в специальной разведке флота, требованиями к боевым пловцам. Завершится проект в Тюмени соревнованиями с участием команд Росгвардии, полиции и спасательных служб Тюмени, которые позволят оценить рост спортивного мастерства молодежи", — добавил руководитель ВПК "Барс".

Сумму, которая была получена по итогам конкурса "Инициатива", по словам Олега Денисова, потратят на питание для участников стрелкового лагеря.

Инна Пахомова

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# грантовая поддержка , конкурс , соревнования , стрельба

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