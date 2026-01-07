  • 7 января 20267.01.2026среда
Тюменские мастера приглашают горожан на сеанс одновременной игры по шахматам и шашкам

Спорт, 12:48 07 января 2026

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сеанс одновременной игры по шахматам и шашкам пройдет в Тюмени 9 января на базе центр "Бригантина", сообщает городская администрация.

Опытные мастера продемонстрируют мастерство, играя против множества соперников одновременно. Это уникальная возможность проверить свои силы и получить ценный опыт от профессионалов.

Шахматное событие пройдет по адресу ул. Маршака 5/2, начало в 9 часов. Возраст участников - от девяти лет и старше. Вход бесплатный.

# шахматы , шашки

