Тюменские мастера приглашают горожан на сеанс одновременной игры по шахматам и шашкам
Сеанс одновременной игры по шахматам и шашкам пройдет в Тюмени 9 января на базе центр "Бригантина", сообщает городская администрация.
Опытные мастера продемонстрируют мастерство, играя против множества соперников одновременно. Это уникальная возможность проверить свои силы и получить ценный опыт от профессионалов.
Шахматное событие пройдет по адресу ул. Маршака 5/2, начало в 9 часов. Возраст участников - от девяти лет и старше. Вход бесплатный.