В Тюмени I международный конкурс #НеМагия собрал 130 участников

организаторов конкурса #НеМагия организаторов конкурса #НеМагия

Итоги I международного конкурса #НеМагия подвели в Тюмени 22 апреля. 130 работ поступило на суд экспертов. Тюменцы стали победителями в нескольких номинациях.

Марьяна Рабаданова признана лучшей в номинации "Изобразительное искусство". Она представила робота-спасателя "F.E.D.O.R". Стих о достижениях технологического прогресса принес победу в номинации "Текст и PR" Алсу Березовской. А тюменец Дмитрий Воробьев победил в категории "Видеоискусство", он посвятил анимационный ролик борьбе со старением и продлению активного долголетия.

Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" координатор конкурса, председатель Альянса СОНКО Тюменской области Михаил Мельцер, это первый конкурс, проводимый организацией совместно с тремя НКО, и он удался.

"Оргкомитету удалось собрать внушительный состав участников, которые предоставили качественные работы, освещающие самые интересные и перспективные направлениям развития современных технологий – от ставших уже нам привычными дронов-курьеров до 3D-печати органов", - сказал он.

Партнерами и спонсорами творческого состязания стали 50 организаций.

Работы разных форм, видов, аспектов технологического прогресса направили авторы из Тюмени, Тобольска, Омска, Санкт-Петербурга, Ростовской, Пензенской областей и других регионов России и ближнего зарубежья.

"Творческий конкурс, посвященный тому, как новые технологии и инновации меняют жизнь человека к лучшему, длился около трех месяцев. За это время со всех уголков России, а так же из Казахстана, были присланы рисунки и фотографии, видео и анимационные ролики, тексты и стихи. Участники конкурса смогли показать - каким они хотят видеть наше будущее!", - говорит Михаил Мельцер.

По результатам народного голосования на сайте конкурса, призом зрительских симпатий отмечен тюменец Данила Иваненко.

Специальными призами от Тюменского дома фотографии отмечены фотохудожники из Казахстана Лидия Тапай и Иван Смольников.

Добавим, организаторами конкурса #НеМагия являются Альянс СОНКО Тюменской области, тюменский областной совет Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, экспертный клуб "Урал – Евразия", Екатеринбург, объединение юридических лиц "Гражданский Альянс Восточно-Казахстанской области" и общественный фонд "Гражданский Альянс Костанайской области "ГрИн".

Анжела Лебедева