Тюменским школьникам и студентам рассказали о льготных поездках в автобусах на январь

Общество, 12:14 07 января 2026

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Льготные поездки в автобусах на январь с наступлением Нового года получили школьники и студенты в Тюмени. Такое обновление происходит ежемесячно первого числа, за исключением летних каникул.

Лимит рассчитывается исходя из двух льготных поездок в день без учета воскресений, праздников и каникул. У школьников в январе будет на балансе 36 поездок на 18 учебных дней, у студентов – 54 поездки на 27 дней.

Если льготные поездки закончатся, карты будут работать как общепользовательские с возможностью пересадочного тарифа в течение 60 минут.

Ездить со скидкой можно сейчас, если расплачиваться льготной транспортной картой. Напомним, что с учетом повышения тарифов школьники будут платить 8 руб. 40 коп., студенты – 21 руб.

Контролировать и пополнять баланс можно на официальном сайте, в специальных терминалах, у школьников также через электронную школу.

По всем вопросам можно обращаться в "Тюменскую транспортную систему" по номеру телефона 8-800-600-99-72. Пенсионеры продолжат ездить бесплатно, для них количество поездок не лимитировано, пишет Вслух.ру.

# автобусы , льготы , студенты , школьники

