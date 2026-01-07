Тюменские медики дали рекомендации пожилым людям, как избежать травм и сохранить здоровье

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зима — время повышенного травматизма для людей старшего возраста. Падения часто заканчиваются серьезными переломами, которые могут серьезно снизить качество жизни. Этих травм можно избежать, следуя простым, но эффективным правилам безопасности, рассказали в пресс-службе Тюменской ОКБ №2.

Основа профилактики — правильная экипировка и внимание к пути. Обувь должна быть на низком каблуке с рифленой подошвой. Отличным решением являются специальные противоскользящие насадки — "ледоходы", которые легко крепятся на любую обувь. Планируя выход, стоит выбирать очищенные дорожки, держаться за поручни и не спешить.

Часто падения происходят у собственного подъезда или на нерасчищенной дворовой дорожке. Использование трости с зимним наконечником-шипом не просто дань возрасту, а реальный инструмент для повышения устойчивости.

Особую роль играет общее состояние здоровья. Регулярные щадящие физические упражнения, например, скандинавская ходьба или гимнастика, помогают поддерживать силу мышц и чувство равновесия. Необходимо контролировать артериальное давление и зрение, так как их резкие изменения могут привести к головокружению. Правильное питание с достаточным количеством кальция и витамина D укрепляет кости.

"Профилактика зимнего травматизма у пожилых — это не просто совет быть осторожнее. Это комплекс мер: от выбора шипованной насадки на обувь до лечения остеопороза. Все это поможет предотвратить переломы и другие травмы опорно-двигательного аппарата", — отмечает травматолог-ортопед Владимир Малишевский.