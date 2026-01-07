Тюменец пошел за покупками с чужой банковской картой
Тюменские полицейские задержали подозреваемого в краже средств с банковской карты. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД региона.
В городскую полицию обратилась местная жительница. Женщина потеряла банковскую карту, а позже обнаружила, что с нее пропал около 2 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска изучили записи видеокамер в торговых точках, где производились списания и задержали ранее судимого тюменца 1987 года рождения.
Мужчина признался в содеянном и пояснил, что нашел утерянную карту потерпевшей и оплачивал с её помощью продукты питания в различных магазинах.
Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.