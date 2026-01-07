  • 7 января 20267.01.2026среда
Тюменец пошел за покупками с чужой банковской картой

Происшествия, 11:45 07 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские полицейские задержали подозреваемого в краже средств с банковской карты. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД региона.

В городскую полицию обратилась местная жительница. Женщина потеряла банковскую карту, а позже обнаружила, что с нее пропал около 2 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи видеокамер в торговых точках, где производились списания и задержали ранее судимого тюменца 1987 года рождения.

Мужчина признался в содеянном и пояснил, что нашел утерянную карту потерпевшей и оплачивал с её помощью продукты питания в различных магазинах.

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

