Тюменец пошел за покупками с чужой банковской картой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские полицейские задержали подозреваемого в краже средств с банковской карты. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД региона.



В городскую полицию обратилась местная жительница. Женщина потеряла банковскую карту, а позже обнаружила, что с нее пропал около 2 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи видеокамер в торговых точках, где производились списания и задержали ранее судимого тюменца 1987 года рождения.

Мужчина признался в содеянном и пояснил, что нашел утерянную карту потерпевшей и оплачивал с её помощью продукты питания в различных магазинах.

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.