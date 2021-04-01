Тюменские поисковики подняли останки 77 красноармейцев в Новгородской области

| Фото: областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте | Фото: областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте

Останки 77 бойцов и командиров Красной Армии помогли поднять и подготовить к погребению поисковики Тюменской области на территории Новгородского района Новгородской области в ходе экспедиции "Забытые герои", сообщает областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

Тюменцы участвуют в поисковых и разведывательных работах около недели. За это время найдено семь солдатских медальонов, два из которых удалось прочитать и установить личности красноармейцев Двойкина и Крутикова.