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Тюменские поисковики подняли останки 77 красноармейцев в Новгородской области

Общество, 15:03 27 апреля 2021

областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте | Фото: областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте

Останки 77 бойцов и командиров Красной Армии помогли поднять и подготовить к погребению поисковики Тюменской области на территории Новгородского района Новгородской области в ходе экспедиции "Забытые герои", сообщает областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

Тюменцы участвуют в поисковых и разведывательных работах около недели. За это время найдено семь солдатских медальонов, два из которых удалось прочитать и установить личности красноармейцев Двойкина и Крутикова.

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# поисковики , экспедиция

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