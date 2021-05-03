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Активисты общественных организаций поздравляют тюменских ветеранов

Общество, 12:31 03 мая 2021

Альянс СО НКО Тюменской области | Фото: Альянс СО НКО Тюменской области

Активисты общественных организаций Центр поддержки семей "Помощь рядом" и "Лучик добра" поздравили тюменских ветеранов с наступающим Днем Победы.

В акции принимали участие председатель АНО ЦПС "Помощь рядом" Татьяна Филина и представители отряда запаса внутренних войск МВД РФ ̶ командир Денис Сапарниязов и участник отряда Ринат Хамидуллин. Вместе они навестили нескольких проживающих в Тюмени ветеранов Великой Отечественной войны: Ивана Васильевича Насекина, Анну Федоровну Скрипникову и Анну Андреевну Шахтарину. Общественники вручили ветеранам подарочные наборы и поблагодарили за совершенный ими подвиг.

"В сегодняшнее непростое время хочется оказать особую поддержку нашим землякам, героически проявлявшим невероятную самоотверженность на фронтах Великой Отечественной. Тюменские общественники не забывают подвиг поколения, которое с огромным трудом и отвагой защищало и восстанавливало нашу Родину. Наши благотворительные организации постарались своими силами, без чьей-либо посторонней помощи поздравить ветеранов с наступающим Днем Победы", - поделилась итогами акции Татьяна Филина.

Как сообщают в Альянсе СО НКО, АНО ЦПС "Помощь рядом" на протяжении многих лет реализует важные социально значимые инициативы. Регулярно волонтеры организации участвуют в акциях по сбору и передаче нуждающимся жителям региона продуктовых и вещевых пожертвований, курируют работу социального обменника "Тюменская дармарка", проводят благотворительные праздники в честь Дня защиты детей, Дня матери, Дня знаний и других значимых дат. Неоднократно организация принимала активное участие в организации и проведении дворового праздника добрососедства "Фестиваль соседей", форуме "Синергия Сибири" и иных мероприятиях.

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# благотворительность , ветераны , День Победы , общественные организации , социально ориентированные некоммерческие организации

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