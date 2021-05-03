Выставку декоративно-прикладного творчества проведут тюменские ветераны

| Фото: Альянс СО НКО Тюменской области | Фото: Альянс СО НКО Тюменской области

Выставка декоративно-прикладного творчества “Ветеранам с любовью” пройдет в Центре татарской культуры Тюмени 5 мая. Начало - в 14 часов.

Как сообщают в Альянсе СО НКО Тюменской области, в прошлом году выставка была приурочена ко Дню пожилых людей, в этом году - ко Дню Победы. Участники-ветераны представят свои работы: вязаные изделия, вышивку и украшения из бисера, которые оценит жюри.

Организаторы мероприятия проведут специальные конкурсы и мастер-классы, а сотрудники Центра татарской культуры проведут интерактивную программу "Угадай мелодию".

Мероприятие пройдет при поддержке и по инициативе АНО "Вдохновение", ветеранской организации "Старая Зарека", Общественной палаты Тюменской области, Альянса СО НКО Тюменской области, депутата Тюменской областной думы Ольги Швецовой и депутата Тюменской городской думы Андрея Лазарева.