Гид по службе в армии для ребят, которых впервые ставят на воинский учет, создадут в Тюмени

| Фото: Достойный выбор ВКонтакте | Фото: Достойный выбор ВКонтакте

Гид по службе в армии, где в интересной форме будет изложена вся необходимая для призывника информация, создадут в Тюмени. Как рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" руководитель "Страйкбола Урала" и программы патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев, такую своеобразную методичку намерены выдавать каждому, кто впервые встает на воинский учет.

С военным комиссаром Тюменской области Алексеем Куличковым уже достигнута предварительная договоренность об этом. Шереметьев напомнил, что идея такого гида у него появилась еще в 2015 году, но из-за отсутствия со стороны регионального военкомата гарантий, что информационные буклеты о возможностях подготовки к армии и получении военно-учетных специальностей дойдут до ребят, отложил проект до лучших времен.

В планах общественника - привлечь ресурсы и воплотить идею в жизнь к концу 2021 года.

"Это будет инновационный продукт, где будет интересно и качественно донесена вся информация. Также мы планируем завершить работу над ботом на платформе Telegram или в группе "Достойного выбора" ВКонтакте. Книжка будет привлекать внимание к необходимости готовиться к службе, а бот будет вместо начальника отдела призыва отвечать на типичные вопросы. Я часто во время работы в военкомате сталкивался с тем, что люди просто не владеют информацией, поэтому считаю наши проекты важными и нужными для призывников и их родителей", - подчеркнул Максим Шереметьев.

Дарья Казакова