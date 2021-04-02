В Тюмени стартовала акция "Пасхальная благодать"

| Фото: из сообщества Дома милосердия "Богадельня" во ВКонтакте | Фото: из сообщества Дома милосердия "Богадельня" во ВКонтакте

Благотворительную акцию "Пасхальная благодать", направленную на помощь постояльцам Дома милосердия "Богадельня" запустил Центр русской культуры в Тюмени.

В качестве пожертвования можно передать продукты питания для пациентов стационара, бытовую химию (жидкое мыло, стиральный порошок, жидкое моющее средство для посуды). Часть постояльцев нуждаются в медицинских расходных материалах – одноразовые впитывающие пленки 60 на 90 см, самоклеющейся повязки "Космопор" 10 на 20 см, влажные салфетки.

Открыто два пункта сбора гуманитарной помощи: понедельника по пятницу с 9 до 20 часов по адресу: ул. Камчатская, 137а. Также можно передать вещи по адресу: ул. Домостроителей, 22, корп. 2. Пункт работает с понедельника по пятницу – с 9 до 20 часов, в выходные – с 9 до 14 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" культорганизатор Центра русской культуры Лилия Чушева, акция по сбору продлится по 30 апреля. После, в начале мая, сотрудники центра посетят "Богадельню", поздравят их с Пасхой и вручат собранные подарки. Также людей, оказавшихся в трудной ситуации, ждет концертная программа.

Сотрудники Центра русской культуры не первый раз организуют благотворительные акции. Ранее они задумали проект "Мы спешим тебя поздравить", в рамках него состоялись уже два сбора помощи. В декабре 2020 года был объявлен сбор вещей и продуктов для детей из нее благополучных семей и инвалидов. "Формировали подарки и приезжали к людям домой перед Рождеством. Детей поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. Вторую акцию под названием "Дыхание весны" реализовали в марте. Мы посетили реабилитационный центр "Новая надежда". Там живут женщины, которые попали в трудную жизненную ситуацию, подвергались домашнему насилию. Сюда выезжали наши коллективы с концертной программой и художники, учившие создавать цветочки для мам", – добавила Лилия Чушева.

Всего в рамках проекта "Мы спешим тебя поздравить" запланировано пять благотворительных акций. Две последние организуют в преддверии Дня города и Дня знаний.

Инна Пахомова