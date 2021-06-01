Тюменских подростков обучат армейскому рукопашному бою

| Фото: Центр патриотического воспитания "Достойный выбор" | Фото: Центр патриотического воспитания "Достойный выбор"

Регулярно заниматься армейским рукопашным боем смогут тюменские подростки 10-18 лет благодаря проекту "Рождение легенды", который во втором конкурсе 2021 года поддержал Фонд президентских грантов.

Тюменская областная федерация армейского рукопашного боя совместно с Центром патриотического воспитания "Достойный выбор" намерены с помощью этого проекта привлечь детей, подростков группы особого внимания и молодежь к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Они уверены, что такая активность сможет противодействовать асоциальным явлениям в детской и молодежной среде, будет развивать патриотизм, а также повышать мастерство спортсменов через участие в соревнованиях.

Воспитание сильного и здорового поколения сибиряков на основе принципов уважения, ответственности, внимательности, честности, справедливости и активной гражданской позиции - таков девиз организаторов "Рождения легенды". Вовлечь в систематические тренировки они намерены не менее 60 ребят.

"Федерация армейского рукопашного боя России была создана в 1995 году. Учитывая, что теоретические основы рукопашного боя разрабатывались в специализированных научно-исследовательских институтах страны, этот вид спорта синтезировал в себе самые эффективные приемы различных видов единоборств. К тому же, он очень зрелищный. Армейский рукопашный бой учит самодисциплине и постоянному развитию в безопасных условиях под присмотром опытных тренеров, закаляет характер, помогает стать внутренне сильнее, учит преодолевать трудности и побеждать", - подчеркивают авторы проекта.

За 10 лет своей деятельности Тюменская областная федерация армейского рукопашного боя подготовила 11 мастеров спорта, 16 кандидатов в мастера спорта и 70 перворазрядников. В 2003 году Федерация армейского рукопашного боя России аккредитовала тюменское отделение и признало его одним из лучших среди регионов.

Дарья Казакова