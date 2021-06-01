В Тюменской области выявили лучшего рыбака и рыбачку с ОВЗ

| Фото: ТОО ВОИ | Фото: ТОО ВОИ

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Сорок спортсменов с ограниченными возможностями здоровья участвовали в спортивном турнире по рыбной ловле на поплавочную снасть. Он прошел в д. Коммунар Исетского района, сообщает ТОО ВОИ.

Соревнования прошли в рамках проекта "Школа спортивной адаптации" - победителя конкурса муниципального гранта администрации Тюмени, который реализует спортивно-оздоровительный клуб инвалидов "Шанс".

| Фото: ТОО ВОИ | Фото: ТОО ВОИ

Первое место среди мужчин занял Алексей Березан, его улов составил более 5 кг. Лучшей среди женщин стала Марина Крук с уловом 1,5 кг.

Победителем в номинации "Самая большая рыба" стал Алексей Сайфутдинов.

Номинация "Самая маленькая рыба" принесла удачу Наталье Щербаковой.

Самым юным рыболовом турнира стал Константин Пережогин.

В одной из главных номинаций "Рыба моей мечты" победил Игорь Зуев.

| Фото: ТОО ВОИ | Фото: ТОО ВОИ

Победители награждены дипломами, кубками и подарочными сертификатами, призеры - грамотами и специальными подарками от магазина рыболовных товаров.