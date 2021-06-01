В Тюменской области выявили лучшего рыбака и рыбачку с ОВЗ
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Сорок спортсменов с ограниченными возможностями здоровья участвовали в спортивном турнире по рыбной ловле на поплавочную снасть. Он прошел в д. Коммунар Исетского района, сообщает ТОО ВОИ.
Соревнования прошли в рамках проекта "Школа спортивной адаптации" - победителя конкурса муниципального гранта администрации Тюмени, который реализует спортивно-оздоровительный клуб инвалидов "Шанс".
Первое место среди мужчин занял Алексей Березан, его улов составил более 5 кг. Лучшей среди женщин стала Марина Крук с уловом 1,5 кг.
Победителем в номинации "Самая большая рыба" стал Алексей Сайфутдинов.
Номинация "Самая маленькая рыба" принесла удачу Наталье Щербаковой.
Самым юным рыболовом турнира стал Константин Пережогин.
В одной из главных номинаций "Рыба моей мечты" победил Игорь Зуев.
Победители награждены дипломами, кубками и подарочными сертификатами, призеры - грамотами и специальными подарками от магазина рыболовных товаров.