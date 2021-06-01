  • 28 июня 202128.06.2021понедельник
  • USD72,1694
    EUR86,1919
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области развивают парусный спорт для людей с инвалидностью

Общество, 17:47 28 июня 2021

ТООО ВОИ ВКонтакте | Фото: ТООО ВОИ ВКонтакте

Более полутора миллионов рублей получило Тюменское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов на развитие проекта "Свежий ветер" от Фонда президентских грантов. Эти средства направят на занятия парусным спортом для людей с ОВЗ.

По задумке организаторов, такой необычный вид досуга станет элементом социальной адаптации и реабилитации. Не менее 100 человек с инвалидностью от 18 до 65 лет из городов и районов Тюменской области познакомятся с парусным спортом, пройдут теоретическое и практическое обучение по управлению парусным катамараном, которое завершится итоговыми соревнованиями.

Участники проекта, показавшие наилучшие результаты, войдут в состав сборной команды Тюменской области, которая представит регион на всероссийских и межрегиональных соревнованиях среди инвалидов по парусному спорту. "Свежий ветер" - это первый шаг для развития парусного спорта в области, как современного и захватывающего средства социальной реабилитации и интеграции людей с инвалидностью, уверены в региональном отделении ВОИ.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# люди с ОВЗ , парусный спорт , соревнования инвалидов , фонд президентских грантов

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:43 28.06.2021Тюменцам напомнили о действующем запрете на посещение лесов
18:15 28.06.2021Владимир Якушев: нужно максимально быстро создать коллективный иммунитет
18:09 28.06.2021Учитель химии из Тюмени стал призером межрегионального конкурса
17:58 28.06.202129 июня - события дня