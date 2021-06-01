В Тюменской области развивают парусный спорт для людей с инвалидностью

| Фото: ТООО ВОИ ВКонтакте | Фото: ТООО ВОИ ВКонтакте

Более полутора миллионов рублей получило Тюменское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов на развитие проекта "Свежий ветер" от Фонда президентских грантов. Эти средства направят на занятия парусным спортом для людей с ОВЗ.

По задумке организаторов, такой необычный вид досуга станет элементом социальной адаптации и реабилитации. Не менее 100 человек с инвалидностью от 18 до 65 лет из городов и районов Тюменской области познакомятся с парусным спортом, пройдут теоретическое и практическое обучение по управлению парусным катамараном, которое завершится итоговыми соревнованиями.

Участники проекта, показавшие наилучшие результаты, войдут в состав сборной команды Тюменской области, которая представит регион на всероссийских и межрегиональных соревнованиях среди инвалидов по парусному спорту. "Свежий ветер" - это первый шаг для развития парусного спорта в области, как современного и захватывающего средства социальной реабилитации и интеграции людей с инвалидностью, уверены в региональном отделении ВОИ.

Дарья Казакова