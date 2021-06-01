В Тюменской области развивают парусный спорт для людей с инвалидностью
Более полутора миллионов рублей получило Тюменское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов на развитие проекта "Свежий ветер" от Фонда президентских грантов. Эти средства направят на занятия парусным спортом для людей с ОВЗ.
По задумке организаторов, такой необычный вид досуга станет элементом социальной адаптации и реабилитации. Не менее 100 человек с инвалидностью от 18 до 65 лет из городов и районов Тюменской области познакомятся с парусным спортом, пройдут теоретическое и практическое обучение по управлению парусным катамараном, которое завершится итоговыми соревнованиями.
Участники проекта, показавшие наилучшие результаты, войдут в состав сборной команды Тюменской области, которая представит регион на всероссийских и межрегиональных соревнованиях среди инвалидов по парусному спорту. "Свежий ветер" - это первый шаг для развития парусного спорта в области, как современного и захватывающего средства социальной реабилитации и интеграции людей с инвалидностью, уверены в региональном отделении ВОИ.
Дарья Казакова