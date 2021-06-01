Швейная мастерская для детей из многодетных и неполных семей появится в Тюмени

| Фото: добраятюмень.рф | Фото: добраятюмень.рф

Почти 800 тыс. рублей получил от Фонда президентских грантов Центр семейных инициатив "Добрая Тюмень" на проект швейной мастерской "Пуговки", где будут обучать этому полезному делу детей и подростков из многодетных и неполных семей.

Авторы идеи намерены развивать во время занятий творческие способности у детей, помогать им приобретать опыт по организации труда, осваивать швейное оборудование и технологии пошива изделий. Основная целевая группа проекта – дети и подростки в возрасте 12-18 лет из многодетных и неполных семей Тюмени. Занятия запланированы с сентября 2021 по май 2022 года, а изделия, созданные ребятами, будут презентовать на городских хэндмейд-ярмарках.

Помимо этого дети встретятся с представителем Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, где обучают специальностям "Портной" и "Конструирование, моделирование и технология швейных изделий".

Общественники отмечают, что в городе нет бесплатных занятий для детей и подростков в возрасте 12-18 лет по обучению навыкам шитья. Для взрослых есть программа переобучения от Центра занятости населения, а дети и подростки не имеют такой возможности. "Шитье фартуков в школе так же не равно полноценной работе с преподавателем и мало способствует развитию творческих способностей и дальнейшей профориентации. Начав проводить раз в неделю занятия в формате мастер-классов, мы получили запрос на проведение регулярных занятий", - подчеркнули в "Доброй Тюмени".

Дарья Казакова