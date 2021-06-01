Тюменский проект "Шахматы в моем дворе" получил президентский грант

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти полмиллиона рублей получила Тюменская областная шахматная федерация от Фонда президентских грантов на проект "Шахматы в моем дворе".

Как рассказали представители федерации, активную деятельность они ведут с 2001 года. Миссия организации – развитие шахмат среди всех слоев населения, воспитание любви к родному краю, сохранение природного и культурного наследия, развитие творческой личности, а также проведение культурных, экологических и шахматных мероприятий, способствующих налаживанию международного и межкультурного взаимодействия.

Шахматная федерация проводит областные и межмуниципальные турниры, развивает массовые детские шахматы, представляет команды в российских и международных соревнованиях, обеспечивает шахматным инвентарем сельские районы, города, общеобразовательные и дошкольные учреждения. За годы работы удалось успешно реализовать такие проекты, как "Шахматы в многодетные семьи, сельские и коррекционные школы", "Шахматы в сельские школы", "Шахматы в сельские школы и детские сады".

Проект "Шахматы в моем дворе" реализуется на территории Тюменской области в летнее время с 2012 по 2019 год. Результатом его является не только благоустройство дворов на территории Тюмени и Тюменской области, но и наполнение их спортивными и шахматными мероприятиями, встречами с интересными людьми. За все время существования проекта было проведено 57 турниров, в которых приняло участие 2 тыс. 200 человек.

"Основная наша цель - вернуть дворовую культуру, которая существовала в былые времена, когда любой житель города мог просто выйти в свой двор и поиграть с соседями с шахматы, шашки, домино, пообщаться в приятной дружественной атмосфере", - пояснили в федерации.

Дарья Казакова