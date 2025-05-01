В Ялуторовске участки многодетных семей подключат к магистральным водоводам

| Фото: департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Строительство магистральных водоводов завершается в Ялуторовске. Они позволят подключить к централизованным сетям водоснабжения 340 земельных участков, предоставленных многодетным семьям, сообщили в департаменте ЖКХ Тюменской области.

Подрядная организация прокладывает централизованные сети водоснабжения на двух городских участках: в границах улиц Лизы Чайкиной – Комсомольской и Комсомольской – Анисимовской. Первый объект готов на 93%, второй — на 91%.

Общая протяженность новых сетей составит 13 км. Методом горизонтального направленного бурения проложены трубопроводы, установлены колодцы и пожарные гидранты. Специалисты готовятся к врезке новых сетей в действующий городской водопровод. Завершить работы планируется к середине лета.