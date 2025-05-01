В Ишимском районе вернули электричество в парк отдыха и турбазу Синицинского бора

| Фото: ТГ-канал Сергея Ломовцева | Фото: ТГ-канал Сергея Ломовцева

В парк отдыха и турбазу на территории Синицинского бора в Ишимском районе вернули электричество. Оно было отключено 2 мая из-за угрозы подтопления объектов.

Решение о подключении ранее обесточенных объектов принял накануне штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области.

"Паводок отступает. Подтопленными остаются чуть более 1600 опор в пойменной зоне р. Ишим в Казанском, Ишимском, Абатском и Викуловском районах за пределами населённых пунктов", - отметили в департаменте ЖКХ Тюменской области.