С творчеством писателей-юбиляров познакомили юных тюменцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 800 тюменских школьников познакомились с творчеством писателей-юбиляров на тематических встречах в Областной детской библиотеке им. К. Лагунова. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Так, в рамках календарных циклов "Классный классик" и "Знай наших!" ребята открыли для себя мир произведений всемирно известных авторов. В их числе – Александр Пушкин, Ганс Христиан Андерсен и Рэй Брэдбери. Познакомили детей и с тюменскими литераторами Петром Ершовым, Константином Лагуновым, Зотом Тоболкиным и другими.

Школьники не только знакомились с биографией и произведениями авторов, но и закрепляли полученную информацию с помощью викторин, загадок и творческих заданий.

Проект, реализуемый в рамках федеральной программы "Культура для школьников", показал высокий интерес детей к литературе и продолжит свою работу, знакомя с жизнью и творчеством писателей-юбиляров 2026 года.