Доброе кино о первом подвиге восьмилетнего Вани покажут в арт-пространстве на Масловском взвозе

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

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Фильм "СамостоЯтельный", снятый участниками Альянса социально ориентированных НКО Тюменской области - Тюменским Детским центром киноискусства и развития творческих проектов "Кинобэби", покажут в арт-пространстве на Масловском взвозе 1 июля в 19 часов.

Как сообщают в Альянсе, это духовно-нравственное детское короткометражное кино об искренности, любви к маме и чувстве долга. История в фильме рассказывает о восьмилетнем Ване, который ради мамы совершает свой первый подвиг. Ее придумали и сняли воспитанники тюменской киношколы в возрасте от 9 до 14 лет. Роли в короткометражке исполнили ученики киношколы, а также актриса Тюменского театра кукол Алла Жукова и музыкант Артем Плынский.

Исполнитель главной роли Спартак Сорокин стал победителем в номинации "Лучший актер" на IV Международном кинофестивале "Cinema kids-2021" в Санкт-Петербурге и на Всероссийском кинофестивале "ЛИСАРТ" в Краснодаре. Кроме того, фильм стал лауреатом 1 степени на Всероссийском кинофестивале "Веселая ларга", Всероссийском кинофестивале молодежного и семейного экранного творчества "МультСемья", на Международном фестивале детско-юношеской журналистики и экранного творчества "Волга-Юнпресс".

На Всероссийском кинофестивале "ЛИСАРТ" картина победила в номинации "Лучший игровой фильм", а премия "На благо мира" определила фильм "СамостоЯтельный" как "Самый добрый фильм". На фестивале детского телевидения "Включайся!" кино стало победителем в номинации "Дорога добра" по мнению детского жюри.

Вход на показ свободный.