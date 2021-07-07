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Тюменцам предлагают преодолеть 435 километров в честь Дня города

Спорт, 09:45 07 июля 2021

альянс СО НКО Тюменской области | Фото: альянс СО НКО Тюменской области

Жителей Тюмени приглашают присоединиться к физкультурно-оздоровительной акции, посвященной 435-летию города, сообщает альянс СО НКО Тюменской области.

Участникам необходимо регулярно совершать пешие походы, забеги, заезды на велосипедах лыжероллерах и иных немоторизированных видах транспорта. При этом фиксировать результаты гаджетами или шагомерами. К завершению акции участникам нужно будет иметь в своем активе 435 километров.

Преодолевать намеченное расстояние можно по любым маршрутам на территории города или по одному из запланированных организаторами маршрутов - "Зеленое кольцо Тюмени". Это специально разработанный кольцевой маршрут в 110 километров, охватывающий крупнейшие парки, лесопарки, скверы и самые живописные районы и окрестности города. К участию приглашаются индивидуальные участники, трудовые коллективы, семьи, дружеские компании. В зачет будет приниматься общий километраж команды.

В ближайшее время будут изданы специальные карты с маршрутами "Зеленого кольца Тюмени", которые будут бесплатно распространяться среди жителей. Организаторы планируют, что в дальнейшем эти маршруты станут традиционными для любителей активного отдыха и здорового образа жизни.

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