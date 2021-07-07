В Тюмени реализуют проект "Ремесло в гостях у сказки" на средства президентского гранта

| Фото: ТРОО "Гильдия мастеров" | Фото: ТРОО "Гильдия мастеров"

Проект "Ремесло в гостях у сказки" тюменского регионального общественного объединения "Гильдия мастеров" выиграл президентский грант. Средстав в размере 393 тыс. 566 рублей авторы направили на создание театрального реквизита.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила председатель "Гильдии мастеров" Инна Гайдук.

Проект реализуют с марта по июль, его участниками станут более 300 юных жителей региона.

"С марта 2021 года мы побывали в разных местах с проектом: городах Тюмень и Заводоуковск, селах Борки и Луговое, охватив 340 ребят. Июль - завершающий месяц работы, и мы рады, что у нас есть возможность еще раз представить спектакль "Сказка о царе Салтане", театральную разминку, викторину "Ремесленные загадки" и продемонстрировать театральный реквизит, подготовленный старшим поколением на прошедших в марте-апреле мастер-классах", - рассказала Инна Гайдук.

8 июля участниками проекта "Ремесло в гостях у сказки" станут ребята из детско-юношеского центра "Вероника", Тюмень.

По словам тюменских ремесленников, проект направлен на популяризацию народных ремесел и промыслов среди детей 5-12 лет посредством сказки и вовлечение в ремесло людей пенсионного возраста (51-65 лет) с охватом не менее 20 человек посредством проведения 16 мастер-классов с созданием ремесленного реквизита для постановки "Сказки о царе Салтане".

Анжела Лебедева