Национальный фестиваль "Мир спорта — 2021" пройдет в 15 городах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С 24 июля по 26 сентября в 15 городах России пройдет национальный спортивный фестиваль "Мир спорта — 2021".

Это масштабный культурно-социальный проект, нацеленный на эффективную реализацию госпрограмм в сфере спорта, в том числе проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". Фестиваль ставит своей целью пропаганду здорового образа жизни, стимулирование населения к занятиям спортом и продвижение его доступности, сообщают в ОП РФ.

Городами-участниками станут Москва, Ярославль, Нижний Новгород, Уфа, Тула, Пермь, Киров, Екатеринбург, Ульяновск, Казань, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара и Воронеж.

Программа включает в себя спортивно-массовые и деловые мероприятия, которые будут интересны широкой публике в качестве досуга и профессиональным сообществам для обмена опытом с коллегами.

В каждом городе фестиваль продлится два дня. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и автограф-сессиях от именитых спортсменов, пройти спортивный квест, принять участие в соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, настольному теннису. Особое внимание будет уделено популярным среди молодежи спортивным направлениям: футбольная панна, текбол, стритбол. А в завершение фестиваля будет определен самый спортивный город-участник.