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В Тюмени стартовала акция "Собери ребенка в школу"

Общество, 17:21 01 июля 2021

растим-будущее.рф | Фото: растим-будущее.рф

Благотворительная акция "Собери ребенка в школу" стартовала в Тюмени 1 июля. До 30 августа тюменцы могут принести в "Лавку добра" необходимые школьникам вещи.

"От неравнодушных граждан мы принимаем школьные ранцы, канцелярские принадлежности, детскую обувь, школьную форму, спортивную одежду. Они могут быть как новыми, так и б/у, но в хорошем состоянии. Все собранные вещи мы затем передадим школьникам, проживающим в многодетных, малоимущих семьях и семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - рассказали организаторы проекта "Творить добро – просто".

Отметим, акция "Собери ребенка в школу" организуется ежегодно в преддверии нового учебного года. На призыв поддержать тех, кто нуждается в помощи при подготовке детей к учебному году, откликаются неравнодушные граждане и организации.

Прием благотворительной помощи ведется в "Лавке добра", которая открыта в региональном центре "Семья" по адресу ул. Амурская, 150.

Любовь Голышева

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# благотворительность , центр Семья

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