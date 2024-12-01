Проект строительства приемного отделения ОКБ №2 в Тюмени проходит госэкспертизу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект строительства приемного отделения областной клинической больницы №2 в Тюмени проходит госэкспертизу. Получить ее регион должен в 2025 году, сообщил в эфире программы "Итоги года с губернатором" на телеканале "Россия 1" глава региона Александр Моор. После этого в областном бюджете будет предусмотрено соответствующее финансирование.

Что касается областной детской больницы, то, по словам Александра Моора, сейчас специалисты анализируют уже реализованные проекты, чтобы выбрать наиболее эффективную типологию.

Говоря в целом о развитии системы здравоохранения региона, губернатор отметил, что это планомерный, постоянный процесс.

"В последние годы особое внимание мы уделяем развитию инфраструктуры в сельской местности. Это проект по модернизации первичного звена здравоохранения, который продлен президентом до 2030 года. В рамках этого проекта только в текущем году в ремонте находятся 13 отделений наших поликлиник, построено 25 модульных зданий. В рамках этой же программы приобретается медицинское оборудование, медицинские автомобили", - рассказал губернатор.

Также ведется строительство поликлиники в поселке Богандинский Тюменского района. Большая поликлиника с вводом в 2026 году строится в Ишиме. Завершается проектирование документации на реконструкцию здания поликлиники и больницы в Заводоуковске.

Еще одной важной задачей глава региона назвал решение кадрового вопроса в сфере здравоохранения. Для этого, в Тюменском медуниверситете планируется увеличить целевой прием. Продолжит действовать программа "Земский доктор" в сельских территориях. Специалистам, которые приезжают работать в муниципалитеты, предоставляют служебное жилье, компенсируют расходы на оплату услуг ЖКХ. Также в медучреждениях будет реализовываться программа наставничества и адаптации молодых специалистов.

"Очень востребовано у специалистов постоянное повышение квалификации и овладение второй или смежной профессией, чтобы можно было при небольшой нагрузке выполнять дополнительную работу и получать доплату. И мы тоже такую возможность для профессионального роста и развития врачам предоставляем", - добавил губернатор.

Любовь Голышева