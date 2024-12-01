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В тюменской социальной гостиной подготовили подарки для бойцов СВО

Общество, 15:51 22 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Индивидуальные перевязочные бандажи шьют педагоги и волонтёры социальной гостиной Центра развития творчества детей и юношества "Контакт" в Тюмени. Активно принимают участие в оказании помощи и юные воспитанники учреждения, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Так, в преддверии Нового года ребята подписали новогодние открытки для участников СВО. Поздравления и теплые пожелания детей будут отправлены в зону боевых действий.

Отметим, в центре проводится множество занятий для ребят. Работают спортивно-оздоровительные секции, театральная студия, проходят творческие мастер-классы.

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# благотворительность , СВО

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