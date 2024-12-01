В тюменской социальной гостиной подготовили подарки для бойцов СВО
Общество, 15:51 22 декабря 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Индивидуальные перевязочные бандажи шьют педагоги и волонтёры социальной гостиной Центра развития творчества детей и юношества "Контакт" в Тюмени. Активно принимают участие в оказании помощи и юные воспитанники учреждения, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.
Так, в преддверии Нового года ребята подписали новогодние открытки для участников СВО. Поздравления и теплые пожелания детей будут отправлены в зону боевых действий.
Отметим, в центре проводится множество занятий для ребят. Работают спортивно-оздоровительные секции, театральная студия, проходят творческие мастер-классы.