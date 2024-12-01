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Тюменский эксперт рассказала о трансформации торговых центров

Экономика, 18:52 22 декабря 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Об основных тенденциях развития офф-лайн торговли в 2024 году рассказала генеральный директор тюменского ЦУМа Юлия Глазунова. По ее словам, в основе - дальнейшая трансформация ТЦ, поиск новых решений для привлечения посетителей, ставка на эксклюзивность.

"Думаю, все кто ходит в торговые центры, замечают происходящие в них перемены. Маркетплейсы постепенно теснят традиционную торговлю и ее доля в ТРЦ так или иначе сокращается. Тенденция, которой уже не один год, сейчас выглядит так - все больше площадей предоставляется под различные развлечения, в том числе под спорт, кибер и VR-арены. Большим спросом пользуются фудкорты. Так что есть все основания предполагать, что рано или поздно торговые центры превратятся в большей мере в центры развлекательные", - отметила она.

Юлия Глазунова добавила, что есть категория покупателей, которым нужен эксклюзив, недоступный на маркетплейсах. Этот сегмент торговли пользуется особым спросом и вызывает постоянный интерес, сообщает городской департамент потребительского рынка.

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# маркетплейс , торговля , торговые центры

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