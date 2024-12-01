Тюменцы стали чаще пользоваться услугами Росреестра в электронном виде

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы стали чаще пользоваться услугами Росреестра в электронном виде. Это упрощает возможность взаимодействия с ведомством и сокращает сроки оказания услуг, пишет Мегатюмень.

По статистике, с 2020 года регистрация электронной ипотеки возросла в 2,2 раза. По итогам ноября 2024 года она составила 88,6%. В 1,9 раза возросло число регистрации ипотек в рамках программы "Ипотека за 24 часа", 96,8% таких сделок регистрируется менее, чем за сутки.

Средний фактический срок государственной регистрации прав в электронном виде составляет 0,6 дня, государственного кадастрового учета – 1,1 дня.