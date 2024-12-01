  • 22 декабря 202422.12.2024воскресенье
  • USD102,3438
    EUR106,5444
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменцы стали чаще пользоваться услугами Росреестра в электронном виде

Общество, 16:48 22 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы стали чаще пользоваться услугами Росреестра в электронном виде. Это упрощает возможность взаимодействия с ведомством и сокращает сроки оказания услуг, пишет Мегатюмень.

По статистике, с 2020 года регистрация электронной ипотеки возросла в 2,2 раза. По итогам ноября 2024 года она составила 88,6%. В 1,9 раза возросло число регистрации ипотек в рамках программы "Ипотека за 24 часа", 96,8% таких сделок регистрируется менее, чем за сутки.

Средний фактический срок государственной регистрации прав в электронном виде составляет 0,6 дня, государственного кадастрового учета – 1,1 дня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Росреестр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:48 22.12.2024Тюменцы стали чаще пользоваться услугами Росреестра в электронном виде
15:51 22.12.2024В тюменской социальной гостиной подготовили подарки для бойцов СВО
14:48 22.12.2024Тюменцам рассказали, как защитить елку от домашних питомцев
13:57 22.12.2024Активную молодежь Тобольска приглашают на неформальный вечер