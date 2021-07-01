  • 23 июля 202123.07.2021пятница
  • USD73,6945
    EUR86,9227
  • В Тюмени 23..25 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Поймут не все: ностальгический арт появился на улице Мориса Тореза

Общество, 10:54 23 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени стрит-арт "Вечер" можно увидеть на хозяйственном корпусе у дома № 1 по улице Мориса Тореза. В работе для фестиваля "Морфология улиц" художник из Екатеринбурга Илья Мозги решил переосмыслить настроение конца 90-х.

На стенке корпуса Илья изобразил первую версию аудиопроигрывателя Winamp, в котором многие слушали музыку больше 20 лет назад, и пару, которая сидит во дворе на лавочке под песню "Как упоительны в России вечера". Программа Winamp была создана в 1997 году, примерно в это же время вышла известная песня группы "Белый орел".

Художник решил переосмыслить настроение 90-х и выразить как можно больше добрых эмоций, от работы веет спокойствием и умиротворением. У Ильи Мозги с песней "Как упоительны в России вечера" - приятные ассоциации, и когда он посмотрел двор, в котором расположен хозяйственный корпус, увидел, что здесь происходит, ему захотелось эту картину запечатлеть. Изначально на эскизе название песни было написано на русском языке, но потом Илья вспомнил, что в проигрывателе исполнитель и название песни отображались на латинице.

"Ребята, которым около двадцати лет, когда смотрят на этот арт, спрашивают: "А это что такое?". Они уже не знают, что такое Winamp, не застали его и им приходится объяснять", — рассказала исполнительный директор фестиваля "Морфология улиц" Мария Копытова.

Напомним, четвертый фестиваль уличного искусства "Морфология улиц" стартовал в Тюмени 13 июля. В нем участвуют художники и команды из разных городов России. В рамках фестиваля уже создано шесть работ, до конца июля на зданиях Тюмени появятся еще восемь.

Общей темой фестиваля в этом году стала "Синестезия" — художники создают работы о восприятии, в котором состояния, явления, понятия и символы наделяются дополнительными качествами, а именно цветом, запахом, текстурой, вкусом, геометрической формой, звуковой тональностью или положением в пространстве.

Влада Нерадовская

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Морфология улиц , стрит-арт

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:39 23.07.2021Кардиолог из "красной зоны" дал рекомендации тюменцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
11:05 23.07.2021Елена Юрченко: привилась от COVID-19 без сомнений
10:54 23.07.2021Поймут не все: ностальгический арт появился на улице Мориса Тореза
10:45 23.07.2021Более 40 кг мяса снято с реализации в Тюменской области за полгода