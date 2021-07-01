Поймут не все: ностальгический арт появился на улице Мориса Тореза

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени стрит-арт "Вечер" можно увидеть на хозяйственном корпусе у дома № 1 по улице Мориса Тореза. В работе для фестиваля "Морфология улиц" художник из Екатеринбурга Илья Мозги решил переосмыслить настроение конца 90-х.

На стенке корпуса Илья изобразил первую версию аудиопроигрывателя Winamp, в котором многие слушали музыку больше 20 лет назад, и пару, которая сидит во дворе на лавочке под песню "Как упоительны в России вечера". Программа Winamp была создана в 1997 году, примерно в это же время вышла известная песня группы "Белый орел".

Художник решил переосмыслить настроение 90-х и выразить как можно больше добрых эмоций, от работы веет спокойствием и умиротворением. У Ильи Мозги с песней "Как упоительны в России вечера" - приятные ассоциации, и когда он посмотрел двор, в котором расположен хозяйственный корпус, увидел, что здесь происходит, ему захотелось эту картину запечатлеть. Изначально на эскизе название песни было написано на русском языке, но потом Илья вспомнил, что в проигрывателе исполнитель и название песни отображались на латинице.

"Ребята, которым около двадцати лет, когда смотрят на этот арт, спрашивают: "А это что такое?". Они уже не знают, что такое Winamp, не застали его и им приходится объяснять", — рассказала исполнительный директор фестиваля "Морфология улиц" Мария Копытова.

Напомним, четвертый фестиваль уличного искусства "Морфология улиц" стартовал в Тюмени 13 июля. В нем участвуют художники и команды из разных городов России. В рамках фестиваля уже создано шесть работ, до конца июля на зданиях Тюмени появятся еще восемь.

Общей темой фестиваля в этом году стала "Синестезия" — художники создают работы о восприятии, в котором состояния, явления, понятия и символы наделяются дополнительными качествами, а именно цветом, запахом, текстурой, вкусом, геометрической формой, звуковой тональностью или положением в пространстве.

Влада Нерадовская