В Тюмени вандалы испортили стрит-арт на остановке "Балтийская"

| Фото: предоставлено Иваном Симоновым | Фото: предоставлено Иваном Симоновым

В Тюмени неизвестные испортили аппликацию уличного художника из Москвы Ивана Симонова, которую он сделал в рамках уличного фестиваля искусства "Морфология улиц". Организаторы фестиваля сообщили, что хотят восстановить работу.

Стрит-арт Иван Симонов создал в заречной части города, на старом ларьке около автобусной остановки "Балтийская". Работу над ним художник завершил 17 июля, а уже спустя два дня центральная часть изображения — постер с мужчиной, спящим на скамейке — исчезла.

"Не удалось разобраться, кто это сделал, везде разная информация, — поделилась руководитель проекта "Морфология улиц" Юлия Саначина. — Кто-то утверждает, что дорожные рабочие к этому причастны, кто-то говорит, что это местные жители. Такое на самом деле бывает. Несмотря на то, что мы как фестиваль ухаживаем за всеми работами, чтобы они были в подходящем виде, к сожалению, от такого никто не застрахован. Мы эту работу хотим восстановить".

Работа московского художника Ивана Симонова, которая появилась в Тюмени, относится к его проекту #маленькиелюди. В нем автор решил отразить жизнь простых людей и явления, которые оказывают определенное влияние. В основе работ художника лежат фотографии, которые он делает в городских пространствах. Таким способом Иван собирает коллекцию интересных персонажей для будущих артов.

Напомним, четвертый фестиваль уличного искусства "Морфология улиц" стартовал в Тюмени на прошлой неделе. Его участниками стали 15 художников и команд со всей России, которые создадут работы на зданиях Тюмени до конца июля.

Влада Нерадовская