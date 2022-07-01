Более 300 тюменцев приняли участие в создании мозаики на улице Челюскинцев

| Фото: сообщество фестиваля "Морфология улиц" во ВКонтакте | Фото: сообщество фестиваля "Морфология улиц" во ВКонтакте

Более 300 тюменцев приняли участие в создании мозаичного панно, которое украсило забор на ул. Челюскинцев. Открытие прошло в рамках проекта "Морфология улиц" в Тюмени 25 июля.

По словам художницы из Москвы Светланы Растебиной, за три недели работы лаборатории тюменцы под ее руководством сделали 28 кв. м. "Это огромный труд большого количества людей. Поучаствовать мог каждый желающий. Мы создали запись на сайте "Конторы пароходства". Люди приходили к нам в мастерскую. Были те, кто приходили без записи, для них мы тоже находили работу. К нам подходили даже во время монтажных работ. Это классно, что хотят участвовать в украшении своего города", — рассказала она.

По словам Светланы Растебиной, работа с мозаикой медиативная, участникам необходимо было набраться терпения и наловчиться откалывать нужный угол.

Напомним, в 2021 году художница сделала в Тюмени панно площадью 3,5 на 2 метра.

Лаборатория мозаики работала в рамках фестиваля паблик-арта "Морфология улиц". Как отметила Светлана Растебина, если сравнить работы 2021 и 2022 годов, которые появились на улицах Тюмени, виден рост авторов. В 2023 году можно ждать что-то новенькое и интересное.

Менеджер проекта "Морфология улиц" и лаборатории мозаики Анастасия Ларенко призналась, что авторы идеи сами не ожидали такого большого интереса со стороны горожан к проекту. "Кажется, что это такая монотонная работа. Ты приходишь, на протяжении нескольких часов склеиваешь их. Люди реально хотели делать это. Я думаю, основное, что мотивировало их, это то, что потом они могут ходить по улице и говорить: "Это кусочек, который сделал я", — поделилась она.

Инна Пахомова