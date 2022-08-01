Рисунком в технике наив-арт пополнился арт-квартал на улице Сакко в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый рисунок появился в арт-квартале по адресу ул. Сакко, 32 в Тюмени в пятом сезоне проекта паблик-арта "Морфология улиц". Работа под названием "Всем привет, я в домике" — авторства художника из Санкт-Петербурга Эрика Железки, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" менеджер фестиваля Анастасия Ларенко.

"Здесь на протяжении трех лет появляются работы в рамках "Морфологии улиц". В этом году мы дополнили последнюю стенку работой Эрика Железки, который сейчас рисует в технике наив-арт. Это очень легкие, наивные, можно даже сказать, детские рисунки", — пояснила Анастасия.

Главный персонаж арта складывает руки над головой, как делают дети, когда говорят, что они в домике. Героя окружают разные предметы и существа — машина, которая символизирует для него некую опасность, акула — символ внутренних переживаний, сомнений, терзаний. Есть рядом ангел на велосипеде, который всё это уравновешивает. Персонаж находится в безопасном, очень гармоничном состоянии — он "в домике".

Проект паблик-арта "Морфология улиц" прошел в Тюмени в июле, 17 работ создали художники из Тюмени, Воронежа, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Владивостока.

Вера Коршунова