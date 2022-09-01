В Тюменской области более 150 км дорог отремонтируют до середины октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 150 км дорог будет отремонтировано в Тюменской области до 15 октября. По данным Главного управления строительства, выполнено и профинансировано 87 % работ.

Как отметил заместитель начальника Главного управления строительства Андрей Чистяков, процент реально выполненных работ выше профинансированного объёма. "На некоторых объектах идут завершающие работы, наносится разметка. В ближайшее время они также будут сданы. Нет никаких сомнений, что регион выполнит показатели проекта качественно и в срок", - подчеркнул он.

Полностью отремонтированы путепроводы на пересечении тюменской обходной дороги с Червишевским и Московским трактами. Протяжённость ремонта искусственных сооружений составила 494,6 пог. метра. Подрядные организации заменили верхние слои покрытия, восстановили выравнивающий слой, гидроизоляцию и деформационные швы.